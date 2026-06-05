MacBook Neo molto richiesto, Apple sarebbe stata costretta a raddoppiare la produzione

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Un analista della supply chain, Ming-Chi Kuo, ha rivelato che Apple ha raddoppiato il suo obiettivo di spedizione di MacBook Neo per il 2026, passando da 5 milioni a 10 milioni di unità, secondo Android Headlines.

In un post su X di fine maggio, Kuo osserva che l'aggiustamento nella produzione sarebbe arrivato dopo il debutto del MacBook Neo a marzo che ha causato una domanda alle stelle, superiore a quanto inizialmente previsto.

Il MacBook Neo ha superato tutti gli altri Mac nel suo primo trimestre, ed è proprio il fascia di prezzo del MacBook Neo a renderlo attraente per gli acquirenti. Il MacBook economico di Apple parte da 599$ per gli acquirenti regolari negli Stati Uniti. E per gli studenti universitari locali è scontato di 100 dollari, abbassando il prezzo a 499 dollari. Quindi il MacBook Neo è il MacBook più economico che Apple abbia mai lanciato.