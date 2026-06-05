MacBook Neo molto richiesto, Apple sarebbe stata costretta a raddoppiare la produzione
Un analista della supply chain ha rivelato che Apple ha raddoppiato il suo obiettivo di spedizione del MacBook Neo per il 2026.
Un analista della supply chain, Ming-Chi Kuo, ha rivelato che Apple ha raddoppiato il suo obiettivo di spedizione di MacBook Neo per il 2026, passando da 5 milioni a 10 milioni di unità, secondo Android Headlines.
In un post su X di fine maggio, Kuo osserva che l'aggiustamento nella produzione sarebbe arrivato dopo il debutto del MacBook Neo a marzo che ha causato una domanda alle stelle, superiore a quanto inizialmente previsto.
Il MacBook Neo ha superato tutti gli altri Mac nel suo primo trimestre, ed è proprio il fascia di prezzo del MacBook Neo a renderlo attraente per gli acquirenti. Il MacBook economico di Apple parte da 599$ per gli acquirenti regolari negli Stati Uniti. E per gli studenti universitari locali è scontato di 100 dollari, abbassando il prezzo a 499 dollari. Quindi il MacBook Neo è il MacBook più economico che Apple abbia mai lanciato.