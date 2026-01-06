Machado del Venezuela dice che tornerà a casa e spingerà per nuove elezioni

HQ

La principale leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha promesso di tornare nel paese "il prima possibile" e di spingere per nuove elezioni dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi.

Nella sua prima intervista dopo l'operazione del fine settimana, Machado ha elogiato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendo il raid un momento storico per il Venezuela. "Questa transizione deve andare avanti," ha detto, insistendo che il suo movimento è pronto a vincere in modo decisivo in un voto libero ed equo.

María Corina Machado // Shutterstock

Machado, che è fuggito dal Venezuela travestito lo scorso anno per ricevere il Premio Nobel per la Pace, ha detto che l'opposizione ha già vinto le controverse elezioni del 2024 e otterrà un sostegno schiacciante se agli elettori fosse stato permesso scegliere liberamente. Trump, tuttavia, ha affermato che il Venezuela deve essere stabilizzato prima che possano svolgersi nuove elezioni.

Maduro si è dichiarato non colpevole lunedì in un tribunale di New York per accuse di droga e armi, sostenendo di rimanere il legittimo presidente del Venezuela. La sua cattura ha scatenato una reazione negativa a livello globale, con i critici che hanno messo in dubbio la legalità dell'operazione statunitense.

All'interno del Venezuela, l'incertezza rimane elevata mentre i lealisti del Partito Socialista mantengono il controllo e le autorità reprimono i presunti collaboratori, lasciando il paese (e la sua futura leadership) saldamente in sospeso. Per saperne di più, consulta le ultime notizie sul Venezuela.