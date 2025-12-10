Machado del Venezuela nascosto: al sicuro ma incapace di partecipare alla cerimonia del Premio Nobel per la Pace, afferma l'Istituto

HQ

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado è al sicuro ma non arriverà in tempo per la cerimonia del Premio Nobel per la Pace di mercoledì a Oslo, ha dichiarato l'Istituto Norvegese Nobel. Il vincitore di 58 anni, che ha affrontato un divieto di viaggio durato anni e ha vissuto nascosto per più di un anno, era previsto che ricevesse il premio insieme a dignitari internazionali, tra cui la famiglia reale norvegese e capi di stato latinoamericani.

Sebbene la cerimonia si svolgerà senza di lei, l'istituto ha confermato che Machado si recherà a Oslo in un secondo momento. Sua figlia, Ana Corina Sosa Machado, la sostituirà per ricevere il premio e terrà la conferenza Nobel, il protocollo standard quando un vincitore non può partecipare.

Machado, annunciato come vincitore del Premio per la Pace 2025 in ottobre, ha dedicato in parte questo onore a Trump, che ha affermato di meritarlo lui stesso. La sua dura critica al presidente Nicolás Maduro e l'allineamento con i duri statunitensi hanno ulteriormente infiammato le tensioni tra Caracas e Washington.

Contesto del premio

Lo sfondo del premio rimane controverso. L'amministrazione Trump ha condotto più di 20 recenti attacchi militari contro sospette navi di traffico di droga nei Caraibi e nel Pacifico, azioni condannate da gruppi per i diritti umani e da diversi governi come illegali. Nel frattempo, fonti affermano che le forze armate venezuelane stanno preparando una resistenza in stile guerriglero in caso di attacco degli Stati Uniti.

A Machado è stato escluso dal candidarsi alle elezioni presidenziali venezuelane del 2024 nonostante abbia vinto le primarie dell'opposizione. Osservatori internazionali e gruppi di opposizione affermano che ha vinto anche il voto nazionale, citando conteggi dettagliati, ma l'autorità elettorale ha dichiarato vincitore Maduro. Il Premio Nobel è diventato un potente simbolo di riconoscimento globale per quello che considerano il vero esito elettorale, elevando Machado come punto focale del movimento democratico venezuelano.