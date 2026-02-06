MachineGames conferma che non hanno ancora finito con Wolfenstein

HQ

MachineGames, sviluppatrice del reboot di Wolfenstein, ultimamente è stata impegnata a portare le avventure di Indiana Jones sulle nostre console e PC in Indiana Jones e nel Grande Cerchio. Mentre molti hanno apprezzato l'ultima uscita videoludica di Indy, ci sono fan che vogliono rivedere MachineGames su Wolfenstein il prima possibile.

Parlando con GamesIndustry.biz, il direttore dello studio Jerk Gustafsson è stato interrogato sulle possibilità di vedere Wolfenstein III nel prossimo futuro. "La nostra intenzione è sempre stata quella di tornare a Wolfenstein. Volevamo finire la trilogia," disse. "E quando lo faremo, è qualcosa su cui non voglio commentare. Può essere ora, può essere dopo, ma non abbiamo ancora finito. Questo è quello che posso dire."

Parlando ulteriormente, sul futuro non solo di MachineGames ma dell'industria AAA nel suo complesso, Gustafsson è preoccupato per la commerciabilità di questi enormi giochi. "Spero ancora che continui ad esserci un mercato per il tipo di giochi che facciamo, perché ovviamente ci piace farlo. E ad essere onesto, ne vedo anche meno, soprattutto quando si tratta di quello che chiamiamo AAA."

Tuttavia, con alcuni giocatori che invecchiano e ogni giorno sempre più persone vengono introdotte ai giochi, Gustafsson spera che arriverà un momento vicino al suo pensionamento in cui la base di installazioni sarà più grande che mai. Un bel po' di ottimismo in un momento in cui il settore sembra un po' cupo.