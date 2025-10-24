Mackinnon & Saunders sull'arte delle marionette: "In un mondo di intelligenza artificiale, le persone vogliono vedere le impronte digitali degli artisti nelle loro opere"

HQ

In un'epoca dominata da 3D, CGI e AI, il fascino tattile dei pupazzi e dell'animazione in stop-motion potrebbe sembrare una reliquia del passato.

Eppure, Mackinnon & Saunders, lo studio con sede a Manchester co-fondato da Ian Mackinnon e Peter Saunders, ha trascorso quasi quattro decenni a dimostrare il contrario.

Ora, chiacchieriamo con Mackinnon al San Diego Comic-Con Málaga, dove spiega come l'arte artigianale continua a ritagliarsi il suo posto nella narrazione moderna.

Mackinnon & Saunders

"Peter e io abbiamo iniziato come creatori di marionette", dice. "Nel corso degli anni, siamo cresciuti in serie televisive, spot pubblicitari, lungometraggi, ma la base è sempre stata stop motion e la creazione pratica di personaggi".

Dai primi lavori con Tim Burton, Wes Anderson e Guillermo del Tor o, fino ai progetti più recenti come Wednesday , i pupazzi di Mackinnon & Saunders portano una firma distinta: il sottile tocco umano visibile in ogni giuntura, in ogni espressione, in ogni guizzo di movimento.

Mackinnon riflette anche sull 'evoluzione delle loro tecniche nel corso di 39 anni. In La sposa cadavere, ad esempio, hanno progettato teste meccaniche che consentono agli animatori di manipolare le espressioni facciali direttamente sul set.

"Vogliamo portare avanti le cose", spiega. "L'obiettivo è l'eleganza e la precisione, ma sempre con la consapevolezza che si tratta di artigianato fatto a mano. Questo è ciò che registi come Burton, Anderson e del Toro apprezzano, l'autenticità l'autenticità".

La rinascita dell'interesse per l'animazione artigianale è, secondo Mackinnon, una reazione all'ubiquità dell'intelligenza artificiale. "In un mondo di intelligenza artificiale e tecnologia informatica, le persone vogliono vedere le impronte digitali degli artisti sull'opera ", afferma.



È una filosofia che informa ogni progetto che lo studio intraprende, che si tratti di un lungometraggio, di una serie TV o di uno spot pubblicitario. Il loro ultimo sforzo in stop-motion è un cortometraggio in bianco e nero incorporato all'interno di Wednesday Stagione 2.

Ispirata all'espressionismo tedesco e all'estetica de Il gabinetto del dottor Cali gari, la sequenza di due minuti funge da flashback e da ponte narrativo, dimostrando che anche nelle serie contemporanee risuona il potere della narrazione tattile.

E mentre Mackinnon rimane discreto sui prossimi progetti, conferma che sono in corso i lavori su una serie TV ibrida live-action e animazione per Sky Kids intitolata Busnu. "L'animazione richiede adattabilità. Nessun giorno è mai lo stesso, e questa è la gioia".

Al suo interno, il lavoro di Mackinnon & Saunders ci ricorda che, nonostante i progressi tecnologici, la presenza visibile di una mano umana (le impronte digitali, le imperfezioni, i sottili fiori) rimane un potente strumento di narrazione.

Con 39 anni di lavoro e avvicinandosi al loro 40° anniversario, lo studio esemplifica che i pupazzi e l'animazione artigianale non solo sopravvivono, ma prosperano, offrendo una profondità e un'autenticità che la tecnologia da sola non può replicare.