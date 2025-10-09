Macron a caccia del suo sesto primo ministro in meno di due anni
Il presidente francese cerca stabilità in mezzo alla paralisi politica e alle pressioni per approvare un bilancio teso.
Un paio di giorni fa, abbiamo ricevuto la notizia del crollo del governo francese poche ore dopo la formazione. Ora arriva la notizia che il presidente francese Emmanuel Macron è ancora una volta alla ricerca di un nuovo primo ministro, segnando l'ennesimo capitolo dell'incertezza politica in corso in Francia. Dopo le improvvise dimissioni di Sébastien Lecornu, il cui governo è durato solo poche ore, Macron si trova ora di fronte alla sfida di trovare un leader in grado di navigare in una legislatura divisa e ripristinare la fiducia. Lo stallo ha bloccato le discussioni critiche sul bilancio e riacceso le tensioni sulle riforme pensionistiche, lasciando i partiti di opposizione trincerati nel disaccordo. Mentre i mercati finanziari osservano da vicino, la prossima mossa del presidente potrebbe determinare se la Francia eviterà un'instabilità più profonda o precipiterà ulteriormente nella crisi. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!