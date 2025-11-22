Macron afferma che il piano di pace di Trump per l'Ucraina deve essere rivisto

HQ

Il presidente francese Emmanuel Macron afferma che la proposta di Trump di porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia offre una base valida ma richiede revisioni per riflettere il ruolo dell'Europa nel conflitto. Parlando al vertice del G20 in Sudafrica, ha osservato che il piano tocca questioni chiave come la sovranità e le garanzie di sicurezza, ma è stato redatto senza il coinvolgimento europeo.

Macron sottolinea che diversi elementi della proposta rientrano direttamente nella responsabilità europea, tra cui il congelamento degli asset russi, il percorso dell'Ucraina verso l'Unione Europea e gli impegni legati alla NATO, e sostiene che queste aree non possono essere definite da Washington da sola e necessitano di una consultazione più ampia tra gli alleati.

Macron al vertice del G20 in Sudafrica:

"È emerso un piano di pace, che incorpora idee piuttosto familiari, che siano state condivise o meno. È positivo perché propone la pace e riconosce elementi importanti su questioni di sovranità e garanzie di sicurezza."

"Ma è una base per un lavoro che va rivisto, come abbiamo fatto l'estate scorsa, perché questo piano, innanzitutto, non è stato negoziato con gli europei."

"Eppure, prevede molte cose per gli europei. I beni congelati sono detenuti dagli europei. L'integrazione europea dell'Ucraina è nelle mani degli europei."

"Sapere cosa sta facendo la NATO è nelle mani dei membri della NATO. Quindi ci sono molte cose che non possono essere semplicemente una proposta americana, che richiedono una consultazione più ampia."