Macron affronta turbolenze politiche ma si rifiuta di dimettersi

HQ

"Garantisco continuità e stabilità, e continuerò a farlo. Servire, servire e servire". Queste sono state le ultime parole del presidente francese Emmanuel Macron, che lunedì ha respinto le richieste dei suoi oppositori di dimettersi, rimanendo fermo in mezzo a una crescente crisi politica che mette a rischio il suo governo appena formato.

Due fazioni opposte hanno presentato mozioni di sfiducia, mettendo in discussione la stabilità della sua amministrazione pochi giorni dopo un rimpasto di governo. Nel frattempo, Macron ha incolpato i suoi rivali per le turbolenze e ha sottolineato il suo impegno per la continuità, insistendo sul fatto che servirà fino al suo mandato.

Allo stesso tempo, i legislatori rimangono divisi sulle riforme pensionistiche e sulle misure fiscali, lasciando incerto il futuro del governo, mentre il gabinetto deve presentare a breve un nuovo bilancio, con le alleanze politiche ancora in movimento e la determinazione di Macron che segnala una settimana tesa per la politica francese.

Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!