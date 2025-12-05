Macron e Xi tengono colloqui a Chengdu

HQ

Il presidente francese Emmanuel Macron ha trascorso venerdì nel sud-ovest della Cina con Xi Jinping, mentre il leader cinese compieva un tentativo insolitamente personale per ospitare un capo di stato europeo. I due leader visitarono siti culturali a Chengdu, un gesto che ha evidenziato l'attenzione di Pechino nel mantenere forti legami con la Francia in un momento di rinnovata tensione commerciale con l'Unione Europea e pressione da Washington.

Nonostante le ottimi ottimi, la visita ha prodotto finora risultati commerciali limitati. Il primo giorno di colloqui a Pechino ha portato a pochi accordi di cooperazione su temi come l'invecchiamento delle popolazioni, l'energia nucleare e la conservazione dei panda, ma nessun impegno economico importante.

Le imprese che accompagnano Macron hanno osservato i progressi su questioni di lunga data, inclusi l'accesso al mercato e gli accordi aeronautici bloccati, ma la Cina è vista come vincolata da negoziati separati con gli Stati Uniti e la Commissione Europea.

Pechino sembra riluttante ad approvare un grande ordine Airbus o ad allentare le condizioni per gli esportatori francesi di cibo e bevande, e gli analisti sottolineano che la Cina è cauta nell'indebolire la propria posizione nelle più ampie controversie commerciali, in particolare riguardo ai dazi UE sui veicoli elettrici prodotti in Cina. Macron non ha inoltre ricevuto alcun movimento da parte di Pechino sulla guerra in Ucraina, con la Cina che mantiene il suo sostegno alla Russia.

Il viaggio segue visite a basso rendimento di altri funzionari europei e arriva in un contesto di segnali che Pechino potrebbe cercare di sfruttare le divisioni all'interno dell'UE riguardo alla politica verso la Cina. Bruxelles ha congelato i lavori su un importante patto di investimento dal 2021 e continua a respingere le proposte di un nuovo accordo commerciale.