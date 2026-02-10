Macron esorta l'Europa ad agire come potenza globale: "Oggi l'Europa affronta una sfida enorme"

HQ

Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato l'Europa a iniziare a comportarsi come una vera potenza mondiale, avvertendo che il continente sta affrontando un momento decisivo. "Oggi l'Europa affronta una sfida enorme, in un mondo di disordine", ha detto, sostenendo che l'UE deve ripensare il proprio ruolo in un contesto di crescenti pressioni da parte di Cina, Russia e Stati Uniti sempre più imprevedibili.

Parlando a un gruppo di giornali europei (tramite BBC), Macron ha inquadrato il dibattito in termini schietti. "Siamo pronti a diventare una potenza?"chiese, indicando economia, difesa, sicurezza e resilienza democratica come prove chiave. In un'altra epoca, ha aggiunto, l'Europa avrebbe potuto scegliere di "assumere la sua maggioranza", ma ha suggerito che l'esitazione non sia più un'opzione.

Emmanuel Macron // Shutterstock

Macron ha nuovamente spinto per un mutuo condiviso a livello UE per finanziare investimenti a lungo termine. "È giunto il momento di lanciare una capacità di debito condiviso per finanziare le nostre spese future, gli eurobond per il futuro", ha detto, chiedendo "grandi programmi europei" per sostenere industria, difesa, energie pulite e intelligenza artificiale. Ha riconosciuto le carenze economiche della Francia, ammettendo che il paese "non ha mai avuto un modello equilibrato", ma ha insistito che i mercati globali stanno sempre più cercando alternative al dollaro statunitense.

Sulla geopolitica, Macron ha avvertito gli europei di non abbassare la guardia, anche quando le tensioni sembrano attenuarsi. Riferendosi alle recenti attriti con Washington, ha detto che c'è una tendenza a rilassarsi una volta che una crisi si affievolisce, ma ha aggiunto: "Non crederci nemmeno per un secondo." Secondo Macron, l'Europa può essere "da sola", ma con 450 milioni di persone, diventare una potenza sarebbe "il compimento dell'avventura europea."