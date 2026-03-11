Macron guiderà i leader del G7 nell'appello sulla crisi iraniana e sui prezzi dell'energia mercoledì

HQ

Il presidente francese Emmanuel Macron ospiterà mercoledì una chiamata con i leader del G7 per affrontare la crisi iraniana in corso e l'aumento vertiginoso dei costi energetici, ha dichiarato il suo ufficio. La discussione avviene in un contesto di un forte aumento dei prezzi del petrolio scatenato dall'azione militare USA-Israele in Iran, che ha instaurato i mercati globali.

I ministri dell'energia del G7 recentemente non hanno rilasciato riserve strategiche di petrolio, chiedendo invece all'Agenzia Internazionale dell'Energia di valutare la situazione prima di intraprendere ulteriori provvedimenti. I prezzi del petrolio di riferimento sono saliti fino a livelli quasi quattro anni prima di scendere dell'11% dopo che il presidente USA Donald Trump aveva previsto una possibile fine del conflitto.

I funzionari statunitensi stanno anche valutando misure per mantenere il flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, inclusi scorte navali per petroliere commerciali e garanzie assicurative. I colloqui coinvolgeranno leader dei paesi del G7: Stati Uniti, Canada, Giappone, Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia, che attualmente detiene la presidenza del G7.