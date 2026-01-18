Macron: "Nessuna intimidazione o minaccia ci influenzerà, né in Ucraina, Groenlandia né altrove"

HQ

Il presidente francese Emmanuel Macron ha duramente criticato la minaccia di Donald Trump di imporre dazi ai paesi europei che si oppongono alla sua spinta a prendere il controllo della Groenlandia, avvertendo che "nessuna quantità di intimidazione" costringerà le nazioni dell'UE a cambiare rotta.

Sabato, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'intenzione di imporre dazi del 10% a otto paesi europei (inclusa la Francia) a partire dal 1° febbraio, salendo al 25% a giugno, a meno che non ritirino la loro opposizione a una presa di controllo statunitense della Groenlandia.

Macron ha definito la minaccia "inaccettabile" e ha detto che non ha posto tra gli alleati, soprattutto considerando che la Danimarca, che governa la Groenlandia, è sia membro dell'UE che della NATO. Ha sottolineato che la posizione dell'Europa era radicata nel rispetto della sovranità nazionale e del diritto internazionale.

"Nessuna intimidazione o minaccia ci influenzerà, né in Ucraina, Groenlandia o altrove," ha detto Macron, collegando la posizione europea sulla Groenlandia al suo più ampio sostegno all'Ucraina e alla difesa del diritto internazionale.

Emmanuel Macron // Shutterstock

Altri leader europei hanno fatto eco all'avvertimento di Macron. Il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, ha detto che l'UE non sarebbe stata "ricattata", insistendo che solo Danimarca e Groenlandia potranno decidere il futuro dell'isola. Il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, ha aggiunto che "le minacce non hanno posto tra gli alleati".

In una dichiarazione congiunta, i leader dell'UE hanno avvertito che i dazi avrebbero danneggiato le relazioni transatlantiche e rischiato di scatenare una "pericolosa spirale discendente". Hanno detto che l'Europa rimarrà unita e impegnata a difendere la propria sovranità, mantenendo al contempo aperto il dialogo con Washington.

La mossa di Trump sembra aver galvanizzato l'UE, che in precedenza aveva cercato di evitare il confronto. Si prevede che gli ambasciatori UE si incontreranno per colloqui d'emergenza, e membri di alto livello del Parlamento europeo hanno avvertito che potrebbero sospendere la ratifica di un accordo commerciale imminente UE-USA in risposta alla minaccia tariffaria...