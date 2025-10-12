Macron riconferma Lescure come ministro delle Finanze

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il presidente francese Emmanuel Macron ha riportato Roland Lescure alla guida del ministero delle finanze francese in una mossa volta a stabilizzare la sua amministrazione durante un periodo di incertezza fiscale. La decisione fa seguito al crollo del precedente gabinetto del primo ministro Sébastien Lecornu dopo meno di un giorno in carica. Ieri, Macron ha riconfermato Lecornu come primo ministro. Oggi, Macron ha riconfermato Lescure come ministro delle Finanze. Noto per la sua lealtà a Macron, ora deve affrontare la sfida di navigare in un parlamento frammentato mentre modella il piano di bilancio del governo per il 2026. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!