Mad Max: The Wasteland è stato reinventato per il piccolo schermo

Nonostante il grande clamore, Furiosa non è riuscito a infiammare il botteghino e quella delusione finanziaria ha spinto il pianificato Mad Max: The Wasteland del regista George Miller nel dimenticatoio. Ora, tuttavia, nuove voci suggeriscono che il progetto potrebbe aver trovato una seconda boccata d'aria, questa volta come serie televisiva piuttosto che come lungometraggio.

Secondo quanto riferito, Miller ha iniziato a scrivere The Wasteland poco dopo Fury Road, immaginando una storia che seguisse ancora una volta Max Rockatansky, ma ambientata prima del caos e della follia di Fury Road, all'incirca la stessa epoca del videogioco Mad Max del 2015. L'informazione proviene dal canale YouTube Mad Max Bible, quindi, come sempre, prendetela con le pinze. Tom Hardy, che ha incarnato Max in Fury Road, ha precedentemente commentato The Wasteland e sembrava dubitare che sarebbe mai successo. Tuttavia, non ha sbattuto completamente la porta, chiarendo che il suo scetticismo riguarda più lo stato attuale della sceneggiatura che la salute del franchise stesso.

Una serie TV potrebbe funzionare? Assolutamente. Molti fan accoglierebbero volentieri un altro caos post-apocalittico da parte di George Miller.