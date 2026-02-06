Madden NFL 26 rivela il vincitore del Super Bowl 60

HQ

Come da tradizione, EA di solito simula l'esito di ogni campionato importante (negli sport dove hanno i propri giochi). Usano l'ultima edizione del titolo sportivo rilevante per aiutarli e, con il Super Bowl che si svolge lunedì sera, ora hanno previsto i vincitori dei New England Patriots e dei Seattle Seahawks.

In effetti, queste due squadre si sono già affrontate al Super Bowl, per la precisione nel 2015. A quel tempo, NFL Madden NFL NFL 15 prevedeva che la partita sarebbe finita 28-24 a favore dei Patriots... Che si è rivelato corretto. È andata esattamente così.

E come andrà questa volta? EA scrive che "la simulazione è diventata più precisa e dettagliata che mai, alimentata da algoritmi avanzati, quasi un decennio di dati NFL reali e intuizioni tratte da milioni di partite Madden NFL giocate" - e grazie a questo, hanno stabilito che i Seahawks batteranno i Patriots con un margine ristretto di 23-20. L'MVP della partita sarà il quarterback dei Seahawks Sam Darnold.

In effetti, i Patriots apparentemente conduceranno l'ultimo quarto di 3 punti prima che la tendenza cambi dopo un drive fallito:

"Dopo una forte rimonta nel secondo tempo, New England è costretto a calciare un punt a Seattle con solo 42 secondi da giocare, sperando che la loro difesa riesca a fermare un'ultima volta. Darnold orchestra poi una serie storica che ha consolidato il titolo di MVP per dare ai Seahawks la possibilità di puntare alla vittoria, invece di un field goal per pareggiare, dopo un solido ritorno di punt di Rashid Shaheed.

Tutto si riduce a un'ultima azione da dentro la linea delle cinque yard, un momento che i tifosi di Seattle ricordano sicuramente di questa sfida precedente. Potrebbero scegliere di pareggiare, ma decidono di puntare alla vittoria. Darnold passa la palla a Kenneth Walker, che si allunga per segnare il touchdown decisivo mentre il tempo scade.

Domenica sera vedremo quanto è accurato Madden NFL 26 e se riuscirà a ripetere l'impresa del 2015. Il calcio d'inizio è alle 23:30 BST e alle 00:30 CET. Chi pensi vincerà?