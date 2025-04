Madden NFL 26 verrà rilasciato per Switch 2 ma abbandona l'ultima generazione

Se hai giocato a Madden NFL 25 su PlayStation 4 o Xbox One, hai fatto qualcosa di storico. A cinque anni dall'inizio dell'attuale generazione, è stato annunciato che EA sta chiudendo i tempi e abbandonando i vecchi cavalli di battaglia, nonostante il fatto che probabilmente abbiano un pubblico piuttosto vasto. La decisione diventa ancora più strana quando viene anche confermato che l'edizione di quest'anno arriverà su Switch 2, che non è troppo lontano dall'ultima generazione in termini di prestazioni.

A complicare le cose, Madden NFL 25 è stato in realtà il primo gioco della serie ad arrivare su Playstation 4 e Xbox One. In realtà era l'edizione del 2013, ma la serie festeggiava 25 anni e EA ha optato per il titolo un po' confuso. Ciò significa che Madden NFL 25 è sia il primo che l'ultimo gioco della serie per la generazione precedente dopo dodici anni di intrattenimento calcistico.

Il 14 agosto uscirà l'edizione di quest'anno, Madden NFL 26, che verrà lanciata per PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X.

