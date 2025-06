Madelaine Petsch corre ancora una volta per salvarsi la vita in The Strangers: Chapter 2 Il film horror debutterà nelle sale cinematografiche a settembre.

È quasi la stagione più spaventosa dell'anno e dal momento che ci stiamo avvicinando sempre di più ad Halloween, molti film horror stanno facendo il loro arrivo o mostrano i primi scorci. Quest'ultimo è il caso di The Strangers: Chapter 2, poiché la serie slasher continuerà e offrirà più violenza sanguinosa a partire da questo settembre. La trama di questo prossimo capitolo è abbastanza semplice. Riprende dopo Chapter 1 e vede The Strangers che cerca di risolvere le questioni in sospeso eliminando Maya di Madelaine Petsch, che presto scoprono essere riuscita a eludere e sopravvivere alla loro brutalità la prima volta. Inutile dire che anche questa volta non vorrai essere nei panni di Maya. The Strangers: Chapter 2 arriverà nelle sale cinematografiche il 26 settembre e vedrà protagonisti anche Gabriel Basso ed Ema Horvath. Dai un'occhiata alla sinossi e al trailer qui sotto. "Gli Estranei sono tornati, più brutali e implacabili che mai. Quando scoprono che una delle loro vittime, Maya (Madelaine Petsch), è ancora viva, tornano per finire ciò che hanno iniziato. Senza un posto dove scappare e nessuno di cui fidarsi, Maya deve sopravvivere a un altro orribile capitolo di terrore mentre gli Estranei - guidati da uno scopo insensato e incessante - la inseguono, più che disposti a uccidere chiunque si metta sulla loro strada.