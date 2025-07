Madelyn Cline è la protagonista di La mappa che ti porta su di te

Prime Video I fan che sono alla ricerca di qualcosa di emozionante e pieno di fascino saranno viziati il mese prossimo, poiché lo streamer debutterà con un nuovo film romantico interpretato da Madelyn CRiverdale line diI Know What You Did Last Summer e K.J. Apa di.

Conosciuto come The Map That Leads To You, segue una giovane donna conosciuta come Heather (Cline), che durante un viaggio in giro per l'Europa, incontra un ragazzo sorprendente di nome Jack (Apa) e presto si innamora mentre la coppia esplora il continente in una serie di viaggi ed esperienze impulsive. Tuttavia, le cose si fanno presto emotive quando Heather deve tornare alla realtà e tornare a New York, lasciandosi alle spalle il suo amante e il suo cuore a brandelli. Cosa farà?

Basato sul romanzo di J.P. Monninger, The Map That Leads To You debutterà il Prime Video già il 20 agosto, e potete vedere un trailer del film qui sotto.