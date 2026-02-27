Madrid annuncia il trofeo per il nuovo Gran Premio di Formula 1, sembra un churro

HQ

Il trofeo per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 che si terrà a Madrid tra il 2026 e il 2035, a partire da quest'anno tra l'11 e il 13 settembre, è stato annunciato giovedì, in una cerimonia ufficiale a cui hanno partecipato Carlos Sainz Sr., due volte campione del mondo rally e padre del pilota di F1 Williams, nonché sindaco e presidente della città e della regione.

Questo è il trofeo: si chiama "Monumental", in riferimento alla curva inclinata Monumental sul circuito ancora in costruzione. Apparentemente sarà la curva più lunga in pendenza di tutto il calendario di Formula 1, con 547 metri di lunghezza e una pendenza massima del 24%, e con tribune che potranno ospitare fino a 45.000 spettatori.

Il trofeo è stato progettato dallo studio italiano Pininfarina, che ha anche realizzato i trofei per il Gran Premio del Qatar e dell'Azerbaigian, e ha superato altre due proposte selezionate da artisti locali, selezionati da una giuria che includeva Sainz, oltre a funzionari di F1 e IFEMA e persino il Direttore Artistico del Museo Thyssen.

Tuttavia, la maggior parte delle risposte e delle reazioni degli utenti dopo l'annuncio concorda sul fatto che il trofeo assomiglia a un churro , il tipo spagnolo (sottile e annodato, chiamato anche 'porra ' in altre regioni). Forse involontariamente, il trofeo del Gran Premio di F1 Madrid onorerà una delle icone della cucina madrilena e una delle colazioni più popolari in Spagna, il cioccolato con churros.

Non ti va un po' di churros adesso?