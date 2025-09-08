Mads Mikkelsen diventa un sicario ammazzamostri in Dust Bunny

Appassionati di azione, gioite! Entro la fine dell'anno, l'attore danese preferito da tutti, Mads Mikkelsen, sarà il protagonista di un nuovo film in cui interpreta un sicario specializzato nell'uccidere mostri reali.

Il film si chiama "Dust Bunny, e in questo progetto, Mikkelsen interpreta un vicino di casa particolare con un talento per l'uccisione di mostri, che viene portato alle dipendenze di una bambina di 10 anni chiamata Aurora, tutto perché crede che la sua famiglia sia stata mangiata da una creatura. Tuttavia, il sicario di Mikkelsen ha un altro sospetto, principalmente che la sua famiglia sia stata vittima di assassini che hanno tentato di ucciderlo, motivo per cui accetta il lavoro per un prezzo molto misero.

Proveniente dal regista Bryan Fuller, Dust Bunny è interpretato anche da Sigourney Weaver, David Dastmalchian e Rebecca Henderson, e sarà presentato in anteprima prima piuttosto che dopo, poiché inizierà a uscire in tutto il mondo il 5 dicembre, con una premiere nel Regno Unito prevista per il 12 dicembre.

Dai un'occhiata al trailer e alla sinossi ufficiale del film qui sotto.

Aurora, una bambina di dieci anni, ha un misterioso vicino (Mads Mikkelsen) che uccide mostri della vita reale. È un sicario a pagamento. Così, quando Aurora ha bisogno di aiuto per uccidere il mostro che crede abbia mangiato tutta la sua famiglia, si procura i suoi servizi. Sospettando che i suoi genitori possano essere caduti vittima di assassini che sparano per lui, il vicino di casa di Aurora accetta colpevolmente il lavoro. Ora, per proteggerla, dovrà combattere un assalto di assassini e accettare che alcuni mostri sono reali.