Maduro minaccia di armare il Venezuela contro la presenza degli Stati Uniti

Le ultime notizie sul Venezuela . Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha avvertito che il suo paese si dichiarerà "in armi" di fronte all'aggressione straniera, una dichiarazione rivolta agli Stati Uniti dopo l'arrivo di altre navi da guerra nei Caraibi.

Ha descritto il dispiegamento come una minaccia ingiustificata e ha paragonato la situazione alle passate crisi della Guerra Fredda, sostenendo che il Venezuela è pronto a difendere la sua sovranità sia attraverso la diplomazia che con la forza militare.

"Se il Venezuela fosse attaccato, entrerebbe immediatamente in un periodo di lotta armata, in difesa del territorio nazionale, della sua storia e del suo popolo, e dichiareremmo costituzionalmente la Repubblica in armi", ha detto Maduro in una conferenza stampa con i media internazionali.

Il governo insiste sul fatto che la sua strategia è puramente difensiva, mentre accusa Washington di cercare di destabilizzare la nazione con il pretesto di operazioni anti-narcotici. Resta da vedere se le tensioni si intensificheranno oltre le parole, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.