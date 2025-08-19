Maduro mobilita milioni di milizie dopo l'annuncio della ricompensa degli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie su Venezuela e Stati Uniti . Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato un piano radicale per armare e schierare milioni di milizie in tutto il paese, citando le crescenti minacce degli Stati Uniti.

"Questa settimana attiverò un piano speciale per garantire la copertura con più di 4,5 milioni di miliziani su tutto il territorio nazionale, milizie preparate, attivate e armate", ha detto Maduro in un discorso televisivo.



Potresti essere interessato: Gli Stati Uniti raddoppiano la ricompensa per la cattura di Nicolas Maduro.



Questo arriva poco dopo che Washington ha aumentato la taglia per le informazioni che hanno portato alla sua cattura e ha lanciato un'operazione regionale anti-narcotici. Maduro ha inquadrato la mobilitazione come una difesa della sovranità nazionale, invitando i lavoratori e le comunità a partecipare.

Ha elogiato la lealtà militare e ha promesso che le milizie sarebbero state equipaggiate per proteggere la nazione. L'annuncio sottolinea le crescenti tensioni tra Caracas e Washington, evidenziando il potenziale di disordini più ampi. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.