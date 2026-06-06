Mafia: The Old Country avrà un'espansione della storia ad agosto

HQ

Avresti potuto pensare che il relativo silenzio da quando Mafia: The Old Country è stato lanciato nell'agosto dello scorso anno significasse che lo sviluppatore Hangar 13 aveva chiuso con il gioco, ma sarebbe tutt'altro che vero.

Durante il Summer Game Fest, è stato confermato che una nuova espansione della storia è in lavorazione e arriverà nel gioco in linea con il suo primo anniversario. Questo sarà conosciuto come Man of Honor, e sebbene i dettagli sull'espansione siano attualmente piuttosto scarsi, ci è stato comunicato che amplierà la storia del protagonista Enzo e lo vedrà incontrare una versione giovane di Don Salieri, il principale antagonista del primo titolo Mafia.

Guarda qui sotto il trailer di annuncio dell'espansione Man of Honor, che uscirà il 14 agosto.