Mafia: The Old Country è diventato oro

Non è affatto raro vedere giochi "diventare oro" un po' prima del lancio, il che significa che il loro sviluppo è completo e che il titolo è pronto per la spedizione, eliminando di fatto qualsiasi timore di ritardo. Tuttavia, ciò che è molto sorprendente è vedere un gioco diventare oro sette settimane prima del lancio...

Questo è esattamente ciò che è successo oggi con Hangar 13 Mafia: The Old Country, poiché il gioco è presumibilmente pronto per l'uso nonostante il lancio sia a sette settimane da oggi, l'8 agosto 2025.

Senza aumentare troppo le tue aspettative, questo ricorda un po' Kingdom Come: Deliverance II, poiché quel gioco è diventato oro all'inizio di dicembre 2024 prima di essere lanciato circa otto settimane dopo, all'inizio di febbraio. Mafia: The Old Country è ora su una traiettoria simile, suggerendo che quando arriverà il gioco per giocatore singolo lineare e più mirato, dovrebbe essere in forma da combattimento.

Sei entusiasta per Mafia: The Old Country ?