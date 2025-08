Mafia: The Old Country Le stelle rivelano sfide uniche della recitazione nei videogiochi

HQ

Mafia: The Old Country verrà lanciato entro la fine della settimana. Tornando all'inizio del 20° secolo, l'ultimo gioco dell'iconico franchise vede Enzo Favara, interpretato da Riccardo Frascari, farsi strada tra i ranghi di una famiglia criminale nell'epoca dell'istituzione della mafia.

Per Frascari e Johnny Santiago (che interpreta Bernardo Torrisi), questo è stato il loro primo videogioco, che ha portato le sue sfide uniche. "Per molti versi è come fare teatro e girare un film allo stesso tempo", ha descritto Santiago. "Una volta che sei sul palcoscenico, sei semplicemente dentro. Non c'è modo di nascondersi: ci sono telecamere molto vicine al tuo viso, ci sono telecamere intorno a te e ogni singolo movimento che stai facendo viene ripreso in ogni momento".

"È stato davvero interessante e, in un certo senso, almeno per me, mi ha fatto sentire che dovevo concentrarmi un po' di più, il che è divertente. Siamo su un set, indossiamo abiti verdi, copricapi e abbiamo tutti questi pennarelli su di noi. E non ci sono muri; potrebbe esserci un candeliere e ti viene detto: 'Quello è un muro, e quello è un campo'. Quindi devi davvero appoggiarti alla tua immaginazione. È qualcosa a cui ci si adatta molto rapidamente. In un certo senso, è stato un po' liberatorio", ha aggiunto.

Frascari ha anche detto che c'era una sensazione di autenticità negli eventi e nelle culture rappresentate nel gioco. "Devo dire che sono rimasto molto sorpreso dall'autenticità di tutto. Più leggevamo la storia del gioco stesso e poi la confrontavamo con ciò che stava realmente accadendo in Sicilia in quel periodo, diventava chiaro che era accurato", ha detto. "Era così che Cosa Nostra, la mafia, era stata creata a quei tempi, e molti dei personaggi - così come le situazioni - del gioco avrebbero potuto essere reali. Anche io, in quanto italiano, non sapevo certe cose della Sicilia e della lingua siciliana, quindi è stata una bellissima esperienza per saperne di più".

Mafia: The Old Country verrà lanciato l'8 agosto per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Puoi leggere la nostra intervista completa con le sue star qui.