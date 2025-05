Mafia: The Old Country per essere un gioco lineare, basato sulla narrazione, in stile classico film di mafia

HQ

Lo sviluppatore Hangar 13 e l'editore 2K hanno promesso di condividere una serie di informazioni su Mafia: The Old Country oggi, come rivelazione in due parti in linea con PAX East. La prima parte di questo è appena arrivata e include un emozionante trailer di gioco che puoi vedere qui sotto, ma anche un sacco di informazioni aggiuntive che si trovano sul sito Web del gioco.

HQ

In primo luogo, la data di uscita dell'8 agosto, precedentemente trapelata, è stata confermata (e ad un prezzo inferiore al previsto di $ 49,99), ma per aggiungere a questo si dice che il gioco non sarà open-world ma sarà invece un "gioco lineare e guidato dalla narrazione".

In aggiunta a questo, sono stati condivisi un sacco di elementi narrativi, tra cui il fatto che questo gioco mira a giocare come un "classico film di mafia" che segue Enzo Favara mentre scivola nel crimine e si trova "faccia a faccia con un cast di alleati imprevedibili e nemici spietati in questo classico dramma poliziesco, ricco di dettagli autentici dell'epoca che ti immergeranno in questa insidiosa ambientazione mediterranea".

Per quanto riguarda il funzionamento del combattimento, si dice che la "storia si svolge in un'epoca in cui l'abilità con una lama a spillo era una risorsa letale, un fucile a canne mozze lupara era un'arma da fuoco ideale" e che puoi combattere da vicino e personalmente e a distanza, utilizzando anche abbattimenti furtivi per saltare sulle minacce.

In caso contrario, le informazioni spiegano che il gioco offrirà una serie di diverse ambientazioni e panorami siciliani, tra cui "cripte sotterranee e rovine fatiscenti fino a vigneti abbondanti e teatri d'opera decorati", e che spostarsi può coinvolgere i primi modelli di automobili ma anche cavalli.

Aspettatevi un po' più di informazioni sul titolo dell'azione del 1900 più tardi oggi, quando il pannello degli sviluppatori avverrà a PAX East.