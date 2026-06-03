Magic Knight Rayearth sta tornando, con un'anteprima che arriverà già il mese prossimo

Tutto ciò che è vecchio è di nuovo nuovo, e questo vale non solo a Hollywood ma anche in Giappone, dove è stato confermato lo scorso autunno che Magic Knight Rayearth sta tornando. Sarà una sorta di reboot pensato per accogliere nuovi fan che conosceranno le tre giovani donne Hikaru Shidou, Umi Ryuuzaki e Fuu Hououji - e si uniranno a loro nelle loro avventure.

Sappiamo già che la nuova serie è prevista per la prima uscita quest'anno, ma non è stata ancora rivelata una data specifica - a parte il fatto che si terrà a ottobre. Detto ciò, c'è l'opportunità di avere un primo sguardo anche prima di allora. Gli organizzatori dell'Anime Expo 2026 hanno annunciato che la serie andrà in onda durante la convention con sede a Los Angeles. Va dal 2 al 4 luglio, quindi manca solo un mese prima che inizino ad arrivare le prime impressioni.

Magic Knight Rayearth è nato come manga nel 1993 prima di essere pubblicato come anime l'anno successivo e diventare estremamente popolare. Sono stati inoltre pubblicati giochi basati sulla serie, con il bellissimo gioco di ruolo Sega del 1995 per Saturn (ora un vero gioiello da collezione ma esorbitantemente costoso da acquistare) spesso considerato uno dei punti di spicco.

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