Magic: The Gathering e PlayStation si alleano per la collezione di carte

HQ

Sembra che ci sia un nuovo crossoverMagic: The Gathering e una collaborazione su base mensile in questi giorni. Il prossimo, dopo i crossover Spider-Man, Final Fantasy e Avatar: The Last Airbender, vedrà PlayStation sotto i riflettori.

Il pacchetto Secret Lab x PlayStation trasformerà molti dei più grandi caratteri attuali di Sony Interactive Entertainment in carte Magic utilizzabili, tra cui Kratos e Atreus da God of War, Ellie e Joel da The Last of Us, Aloy da Horizon, Nathan Drake da Uncharted, e Jin Sakai da Ghost of Tsushima.

In totale, il pacchetto includerà, secondo PlayStation Blog: "Sette drop unici di Secret Lair, ognuno con carte uniche raffiguranti i mondi di The Last of Us, God of War, Horizon Forbidden West, Uncharted, Ghost of Tsushima e altro ancora. Ogni carta di ogni busta di Secret Lair presenta personaggi iconici, luoghi chiave e oggetti reinventati come carte di Magic: The Gathering. Wizards of The Coast ha lavorato a stretto contatto con Naughty Dog, Santa Monica Studio, Guerrilla e Sucker Punch Productions per catturare lo spirito di ogni gioco e dar loro vita con illustrazioni straordinarie e carte con meccaniche uniche.

Il set debutterà il 27 ottobre e potete vedere le varie carte qui sotto.

Annuncio pubblicitario: