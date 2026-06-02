Magic: The Gathering rivela la sua collezione Marvel Super Heroes, che sarà lanciata entro la fine del mese

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Siamo stati aggiornati sugli sviluppi e i nuovi set del mondo di Magic: The Gathering da un bel po' fino ad ora, inclusi riguardo alla recente collaborazione con Monster Hunter, il set Avatar: The Last Airbender, il bundle Teenage Mutant Ninja Turtles e persino la recente espansione Secrets of Strixhaven. Ora stiamo costruendo su questo rivolgendo la nostra attenzione al mondo dei supereroi Marvel.

Il prossimo grande crossover in arrivo a Magic: The Gathering è conosciuto come Marvel Super Heroes, ed è un cofettaggio enorme che sarà lanciato per intero il 26 giugno. Offrirà carte basate su molti eroi, villain, ambientazioni, oggetti e altro ancora della Marvel, e abbiamo raccolto l'intera gamma di carte del set principale qui sotto per il vostro piacere visivo.

Il set introdurrà una serie di nuove carte Comandante, tra cui Captain America, Doctor Doom, Loki, Black Panther, Mr. Fantastic, Iron Man e altri, oltre a una serie di scene e terre che spesso mostrano personaggi Marvel che combattono o si rilassano sullo sfondo. A peggiorare ulteriormente, aspettatevi un grande focus sulla Gemma della Mente delle Pietre dell'Infinito, con la gemma considerata un Artefatto Leggendario e disponibile in una varietà di design.

Infine, ci sarà una serie di carte che rendono omaggio alle iconiche copertine dei fumetti, incluse le quattro che potete vedere qui sotto che raffigurano Thanos, il Titano Pazzo, l'Invincibile Iron Man, Elektra, Figlia della Mano e Dottor Destino.

Aggiungerai carte di questo crossover alla tua collezione di Magic: The Gathering?