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Guo Wengui, noto anche come Miles Guo e Ho Wan Kwok, è stato condannato a 30 anni di carcere poiché è stato giudicato colpevole di frode, riciclaggio di denaro e reati sui titoli, oltre ad altre accuse avanzate dalle autorità statunitensi.

Guo, che ha fatto fortuna come sviluppatore immobiliare in Cina, è fuggito negli Stati Uniti nel 2017 chiedendo asilo dopo aver denunciato persecuzioni politiche da parte del PCC. Da allora divenne un fermo oppositore del Partito Comunista Cinese. Tuttavia, secondo The Guardian, la giudice Analisa Torres ha detto che Guo aveva usato la sua apparente predilezione per la democrazia per "approfittare" di chi desiderava una Cina democratica.

Negli Stati Uniti, Guo mantenne legami con figure di destra, tra cui Steve Bannon, arrestato nel 2020 mentre si trovava a bordo dello yacht di Guo. Guo stesso fu arrestato nel suo lussuoso appartamento a Manhattan, New York. Il procuratore Ryan Finkel ha detto che Guo "non è un attivista democratico, è un truffatore, un truffatore e un ladro." Nonostante ciò, i suoi sostenitori si sono riversati al processo, e più di cento di loro hanno partecipato all'evento di lunedì.