Magnus Carlsen conquista anche il titolo di Blitz e aggiunge il 20º titolo di Campione del Mondo di scacchi

HQ

Il grande maestro norvegese Magnus Carlsen ha vinto il suo sesto titolo al Campionato Mondiale Rapido lo scorso fine settimana a Doha, Qatar, e ora ha aggiunto un nono Campionato Mondiale di Scacchi Blitz a Doha, Qatar, battendo Nodirbek Abdusattorov 2.5-1.5 nella finale della variante più veloce del tempo. È il suo ventesimo titolo mondiale nei tre controlli del tempo negli scacchi, e per la quinta volta conquista il doppio titolo in rapido e blitz nello stesso anno.

Carlsen ha già vinto il titolo di scacchi Blitz l'anno scorso, ma ha scelto di condividerlo con Ian Nepomniachtchi. Questo non ha creato un precedente, e Carlsen ha vinto il titolo da solo, anche se non ha vinto ogni match, e i suoi soliti scoppi di rabbia sono diventati virali nel giorno e nelle ore prima di sollevare il titolo...

"La definizione di follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi", ha scritto Carlsen sui social media.

Nella categoria femminile, la 21enne Bibisara Assaubayeva dell'Ubzekistan ha battuto l'ucraina Anna Muzychuk aggiungendo il terzo titolo di Campionessa del Mondo Blitz.