Magnus Carlsen medita di abbandonare gli scacchi classici dopo aver perso le staffe contro Gukesh Magnus Carlsen, numero 1 del mondo, ha perso contro il giovane campione del mondo Gukesh D.

HQ Magnus Carlsen, numero 1 al mondo negli scacchi, non ha preso bene la sconfitta contro Gukesh D, il 19enne campione del mondo di scacchi, la prima volta che il giovane grande maestro indiano ha sconfitto il campione e influencer norvegese, con quasi 2 milioni di follower su Instagram. È stato durante il Norway Chess 2025. Il momento in cui ha perso, colpendo furiosamente il tavolo, è diventato virale e potrebbe aver avuto il suo pedaggio. Il giorno seguente, quando ha perso contro l'americano Hikaru Nakamura, numero 2 del mondo, si è fermato a parlare con i giornalisti, tra cui El País, riferendo che Carlsen aveva detto che avrebbe potuto ritirarsi dagli scacchi classici. "Quando questo torneo sarà finito, dovrò pensare se giocherò nella prossima edizione del Norway Chess nel 2026 o in qualsiasi altro torneo di scacchi classici. La verità è che sto diventando sempre meno motivato", ha detto il 34enne. Carlsen di solito preferisce versioni di scacchi più veloci, tra cui rapid, blitz e freestyle, che randomizzano la posizione di partenza dei pezzi sull'ultima traversa, il che significa che i giocatori di scacchi devono creare nuove strategie sul posto ogni volta. B. Lenoir / Shutterstock