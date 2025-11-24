Magnus Carlsen promette di indossare "jeans più aderenti" dopo che la federazione scacchistica avrà allentato il dress code

HQ

Il grande maestro norvegese di scacchi Magnus Carlsen (cinque volte campione del mondo di scacchi, cinque volte campione mondiale di scacchi rapidi e otto volte campione mondiale di scacchi blitz) si è ritirato dai Campionati Mondiali FIDE Rapid e Blitz dello scorso anno perché indossava jeans, violando il codice di abbigliamento, ed è stato multato di 200 USD dalla federazione scacchistica. Dopo che il dress code fu allentato, si reintegrò nel torneo Blitz (in seguito vinse il titolo condividendo il titolo con il rivale Ian Nepomniachtchi, facendo pensare ai tifosi che fosse uno scherzo).

Un anno dopo, la FIDE ha annunciato il dress code per l'edizione di quest'anno dei Campionati Mondiali di Rapidi e Blitz che si terrà a Doha, Qatar, dal 26 al 30 dicembre 2025, e il sito web specifica che permetteranno jeans "appropriati", purché non siano consumati, sia per uomini che per donne.

"Pantaloni business casual scuri, inclusi jeans classici non usati (blu, neri e grigi)", recita il dress code.

Carlsen (che in seguito mise all'asta i suoi famosi jeans per donare denaro in beneficenza, venendo poi venduti per 36.100 dollari) fa effettivamente parte della programmazione del torneo il mese prossimo. Confermando ulteriormente la sua presenza al torneo, Carlsen stesso ha promesso che "offrirà alcuni momenti di rabbia virale" e che "si sfreccherà in palestra per entrare in jeans più attillati rispetto all'ultima volta".