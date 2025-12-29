Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Magnus Carlsen vince il Campionato Mondiale Rapido per la sesta volta

Il maestro norvegese di scacchi ha vinto il Campionato Mondiale Rapido dopo essersi ritirato lo scorso anno a causa dell'uso dei jeans.

HQ

Magnus Carlsen ha conquistato il suo sesto titolo al Campionato Mondiale di Rapidi di scacchi, con un punteggio di 10,5 su 13, un punto intero davanti a Vladislav Artemiev e Arjun Erigaisi, che lo hanno affiancato sul podio, anche se quattro giocatori erano secondi con 9,5 punti. Gli altri due, Hans Niemann e Leinier Dominguez Perez, persero la medaglia a causa di un susto di tie-break basato sulla somma dei punti degli avversari nel torneo.

Si tratta del suo sesto titolo nella categoria Rapida Mondiale (2014, 2015, 2019, 2022, 2023 e 2025), avendo partecipato a undici delle tredici edizioni finora tenute per questo evento, istituito nel 2012. Questo è l'evento in cui Carlsen si è ritirato l'anno scorso a causa del dress code (è andato all'evento in jeans e si è rifiutato di cambiarsi).

La Federazione degli Scacchi, FIDE, ha cambiato la regola quest'anno per essere meno rigida sul codice di abbigliamento, con molti che pensavano che fosse la federazione a cedere al giocatore norvegese, di gran lunga il gran maestro più popolare dello sport.

Lo scorso anno, Carlsen si è ritirato sia dal campionato Rapid che da quello di Blitz, che si tengono a Doha, Qatar. Tuttavia, tornò nel campionato Blitz e finì per vincere, condividendo la vittoria in un momento molto controverso. Il campionato Blitz di quest'anno si svolge tra lunedì e martedì 29 e 30 dicembre.

Magnus Carlsen vince il Campionato Mondiale Rapido per la sesta volta
B. Lenoir / Shutterstock

This post is tagged as:

SportScacchi


Caricamento del prossimo contenuto