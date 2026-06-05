Maiorca ne ha abbastanza di stendini riservati vuoti - utilizza droni per combattere il problema
Questa mossa fa parte di un più ampio sforzo per rendere l'accesso alle spiagge più equo per tutti durante la stagione turistica intensa.
Ogni giorno sulle spiagge di Maiorca si svolge quella che si può definire una "guerra degli asciugamani". Turisti che prenotano posti sulla spiaggia e vicino alla piscina stendendo sfacciatamente gli asciugamani la mattina presto. Ma ora le autorità di Maiorca ne hanno abbastanza e stanno pianificando di schierare droni per verificare se le sdraio occupate vengano effettivamente utilizzate.
Diversi comuni dell'isola, tra cui Calvià e Andratx, hanno già accesso a tecnologia di droni che può essere utilizzata per la sorveglianza aerea remota. L'obiettivo finale è, naturalmente, ridurre il numero di lamentele che ogni anno arrivano da turisti e hotel riguardo a sdraio riservate vuote.
In alcune zone, chi lascia asciugamani in questo modo può rischiare multe che vanno da 50 a 300 euro. Nel frattempo, altre parti delle Isole Baleari hanno introdotto ulteriori misura, inclusa la rimozione completa di ombrelli e sdraio. Alcuni hotel utilizzano anche sistemi di prenotazione o app a tempo limitato per gestire la situazione.