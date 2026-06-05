Maiorca ne ha abbastanza di stendini riservati vuoti - utilizza droni per combattere il problema

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Ogni giorno sulle spiagge di Maiorca si svolge quella che si può definire una "guerra degli asciugamani". Turisti che prenotano posti sulla spiaggia e vicino alla piscina stendendo sfacciatamente gli asciugamani la mattina presto. Ma ora le autorità di Maiorca ne hanno abbastanza e stanno pianificando di schierare droni per verificare se le sdraio occupate vengano effettivamente utilizzate.

Diversi comuni dell'isola, tra cui Calvià e Andratx, hanno già accesso a tecnologia di droni che può essere utilizzata per la sorveglianza aerea remota. L'obiettivo finale è, naturalmente, ridurre il numero di lamentele che ogni anno arrivano da turisti e hotel riguardo a sdraio riservate vuote.

In alcune zone, chi lascia asciugamani in questo modo può rischiare multe che vanno da 50 a 300 euro. Nel frattempo, altre parti delle Isole Baleari hanno introdotto ulteriori misura, inclusa la rimozione completa di ombrelli e sdraio. Alcuni hotel utilizzano anche sistemi di prenotazione o app a tempo limitato per gestire la situazione.