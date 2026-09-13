Maisie Williams non è sicura di un spin-off di Arya Stark Game of Thrones

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HBO e Warner Bros. sembrano aver deciso di intraprendere una strada per l'espansione del mondo di Game of Thrones. Invece di esplorare oltre gli eventi della serie principale con sequel e follow-up dedicati, l'idea ora ruota attorno a puntare a diversi momenti della storia di Westeros, cosa che abbiamo già visto in pratica con House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms, e che vedremo di nuovo con l'atteso film La Conquista di Aegon.

In effetti, la maggior parte delle idee per andare oltre la serie principale è stata praticamente scartata, con la più avanzata e la più adatta quella che circonda Jon Snow di Kit Harington, con questo progetto 'sequel' ormai saldamente in pausa.

È per questo motivo che anche le voci che ruotano attorno alla continuazione della storia di Arya Stark interpretata da Maisie Williams sembravano un po' strane, anche se il finale del personaggio in Game of Thrones apre letteralmente un intero mondo di opportunità.

Parlando di questo argomento in una recente intervista con The Guardian, Williams ha praticamente affermato di non essere sicura che un seguito di Arya Stark possa funzionare.

"L'ho visto anch'io! Ero tipo, eh? Non lo so, davvero. Dovrebbe essere sviluppata in qualche modo perché sento di essere cambiata così tanto, e penso che quello che la gente amava di Arya fosse che era sempre stata una bambina che faceva cose piuttosto adulte."

Con anche Williams incerta, saresti interessato a uno spin-off di Arya Stark?