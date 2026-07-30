"Major incidente" dichiarato mentre scoppia un incendio boschivo di brughiera sulla costa del Suffolk in Inghilterra

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Abbiamo seguito da vicino le continue condizioni estive intense che colpiscono l'Europa, con incendi boschivi che devastano gran parte della Francia e della Spagna, e ancora oggi causano danni incommensurabili in Grecia. Sulla base del recente rapporto che rivela che metà dell'Inghilterra è ora in condizioni di siccità, è stato dichiarato un altro "grave incidente ", che ha portato allo scoppio di un importante incendio boschivo sulla costa del Suffolk, in Inghilterra, e un'altra nazione europea che combatte incendi.

Secondo BBC News, il grande incendio è stato segnalato mercoledì pomeriggio (29 luglio), ma da allora si è evoluto costringendo 90 vigili del fuoco a intervenire sulla scena e combattere l'incendio. I residenti del luogo e dei parchi vacanze e delle case sono stati evacuati dall'area, con l'attuale zona interessata che si estende intorno alle aree di Dunwich Heath e Westleton Village.

La situazione in evoluzione ha recentemente visto l'incendio essere dichiarato un "incidente grave" con circa 10 ettari di terreno attualmente in fiamme, il che, pur essendo una frazione di ciò che Spagna e Francia affrontano, potrebbe essere un segnale di ciò che accadrà, dato che condizioni secche e calde sono previste in gran parte del Regno Unito per ancora qualche giorno.

Non sono stati segnalati feriti finora e, allo stesso modo, il vicino sito nucleare noto come Sizewell B non è considerato a rischio.