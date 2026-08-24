Major un incendio boschivo si avvicina a Reno, Nevada, con oltre 85.000 persone che evacuano o si preparano a partire

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Il tema di quest'estate è stato le siccità, le temperature alte prolungate e gli incendi boschivi, questi ultimi che hanno causato danni e danni in tutto il mondo, non ultimi in Spagna, Regno Unito, Grecia, Francia e Stati Uniti. A proposito di quest'ultimo, un altro grande incendio boschivo sta causando distruzione vicino a Reno, in Nevada, al punto che ai residenti della città viene detto di evacuare le loro case o di prepararsi all'evacuazione.

Secondo BBC News, l'incendio è stato riportato sabato mattina e da allora è notevolmente aumentato a causa delle condizioni meteorologiche imprevedibili. Le ultime informazioni affermano che l'incendio non è stato contento affatto e che ha già divorato fino a 10.500 acri di terreno, con il governatore statale Joe Lombardo che ora ha dichiarato lo stato di emergenza nella contea di Washoe a causa dell'incendio.

Si dice che sei persone siano già rimaste ferite e, nel tentativo di evitare che questo numero aumenti, a 42.000 residenti è stato ordinato di lasciare immediatamente le loro case, mentre altri 45.000 sono stati messi in allerta e ordinati a essere pronti a evacuare.

Va detto che questa non è l'intera popolazione della città, dato che Reno conta circa 280.000 abitanti. Tuttavia, nel tentativo di garantire la sicurezza dei residenti, tutte le scuole della contea di Washoe sono state chiuse tranne una, e ci sono anche segnalazioni di chiusure strade di massa che colpiscono la zona.