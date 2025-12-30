Malcolm in the Middle Revival ottiene il primo teaser trailer e la data di uscita

Sono passati 19 anni dall'ultima volta che abbiamo visto Malcolm in the Middle sui nostri schermi, e non aspetteremo ancora molto per vedere la rinascita prendere vita. Sapevamo già da tempo che la serie di rinascita sarebbe arrivata, e le riprese della serie si sono concluse all'inizio dell'anno. C'erano speranze che forse la nuova serie arrivasse a Natale, ma la data di uscita la porta al prossimo aprile.

Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair è una miniserie evento in quattro parti, che segue le vite di Malcolm, Reese, Dewey e Francis insieme alle loro famiglie mentre si riuniscono di nuovo per il 40° anniversario di matrimonio di Hal e Lois.

Malcolm sembra aver evitato la sua famiglia per anni, cosa che i fan della serie originale potrebbero capire, considerando quanto sia diventata caotica la casa dei Wilkerson. Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair debutterà il 10 aprile su Hulu e su Disney+ in altri territori.