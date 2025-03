Malcolm in the Middle rilancia Dewey per i nuovi episodi

Malcolm in the Middle Il revival è ufficialmente iniziato, con molti dei membri del cast della serie originale che tornano a riprendere i loro ruoli da una delle sitcom più amate della TV. Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Frankie Muniz e altri sono pronti a tornare, ma un volto che non vedremo è quello di Erik Per Sullivan.

Sullivan - che ha interpretato Dewey nella serie - ha in gran parte abbandonato la recitazione dopo il suo finale nel 2006. È apparso l'ultima volta in un film nel 2010 e da allora ha intrapreso una vita accademica. È stato assente dalle precedenti riunioni del cast, e quindi ha senso che non sia presente in questo imminente revival.

Come riportato da Variety, sarà sostituito da Caleb Ellsworth-Clark. Gli altri fratelli di Malcolm, Francis e Reese, saranno interpretati dai loro attori originali Christopher Masterson e Justin Berfield. Il fratello minore di Malcolm, Jamie, sarà interpretato da Anthony Timpano e il suo nuovo fratello minore Kelly sarà interpretato da Vaughan Murray.

La trama di questi episodi revival è incentrata su Hal e Lois che riuniscono la loro famiglia per celebrare il loro 40° anniversario di matrimonio, con Malcolm, la sua ragazza e la figlia coinvolti in alcune solite buffonate familiari.

Annuncio pubblicitario: