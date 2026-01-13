Malesia e Indonesia: I primi paesi a bloccare il Grok di Musk a causa di immagini sessualizzate con IA

HQ

Malesia e Indonesia sono diventate i primi paesi a bloccare Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato dalla società xAI di Elon Musk, dopo che le autorità hanno dichiarato che veniva utilizzato per generare immagini sessualizzate e non consensuali.

I regolatori di entrambi i paesi hanno affermato che le tutele di Grok non sono riuscite a fermare la creazione e la diffusione di contenuti pornografici manipolati, incluse immagini che coinvolgono donne e minori. L'Indonesia è intervenuta per prima nel fine settimana, seguita dalla Malesia, citando rischi per la privacy, la dignità e la sicurezza pubblica quando foto reali vengono modificate senza consenso.

Grok e X // Shutterstock

Il ministro indonesiano delle comunicazioni Meutya Hafid ha definito i deepfake sessuali non consensuali una grave violazione dei diritti umani, avvertendo che l'uso improprio dell'IA sta superando le attuali protezioni. I funzionari hanno detto che i primi controlli hanno mostrato che Grok poteva facilmente essere usato per fabbricare immagini esplicite di cittadini comuni.

L'autorità malese per le comunicazioni ha segnalato ripetuti abusi del chatbot e ha dichiarato di aver già emesso notifiche a X Corp. e xAI chiedendo controlli più severi. L'accesso rimarrà bloccato, ha affermato, finché non saranno introdotte garanzie efficaci per prevenire ulteriori abusi.

La repressione nel Sud-est asiatico aumenta la pressione altrove. La Gran Bretagna ha aperto un'indagine su Grok e sta cercando di vietare le cosiddette "app di nudificazione", mentre i regolatori in Europa e India stanno monitorando attentamente, trasformando il chatbot di Musk in un caso di prova globale su fino a che punto i governi sono disposti a spingersi per controllare i contenuti generati dall'IA.