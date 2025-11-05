Mamdani sfida Trump dopo la storica vittoria elettorale a New York: "Alza il volume!"

HQ

Il sindaco eletto di New York Zohran Mamdani non ha perso tempo a prendere di mira il presidente Donald Trump, segnando l'inizio di quella che potrebbe diventare una delle rivalità politiche più importanti dei prossimi tre anni.

"Donald Trump, visto che so che stai guardando, ho quattro parole per te: alza il volume!Mamdani ha detto a una folla di sostenitori festanti a Brooklyn martedì sera, pochi istanti dopo essere stato dichiarato vincitore della corsa a sindaco della città.

Un nuovo sindaco affronta un presidente potente

A 34 anni, Mamdani diventa il sindaco più giovane nella storia di New York e uno dei critici più espliciti dell'amministrazione Trump. Ha costruito la sua campagna elettorale attorno alla lotta contro le politiche federali sull'immigrazione e quello che ha definito il "tradimento della classe operaia americana" del presidente.

"Se c'è qualcuno che può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, è la città che lo ha generato". Ha detto Mamdani. "E se c'è un modo per terrorizzare un despota, è smantellando le condizioni stesse che gli hanno permesso di accumulare potere".

Trump, nel frattempo, ha ripetutamente usato la sua piattaforma presidenziale per attaccare gli avversari politici. Prima delle elezioni, ha minacciato di tagliare i finanziamenti federali a New York City se Mamdani, che si autodefinisce socialista democratico, fosse stato eletto.

I democratici guadagnano terreno dopo le vittorie elettorali chiave

La vittoria di Mamdani è arrivata mentre i democratici hanno vinto tre gare importanti martedì, segnando la prima ondata di slancio del partito dal ritorno di Trump alla Casa Bianca nove mesi fa.

Il nuovo sindaco ha promesso un'agenda economica ambiziosa per affrontare la crisi del costo della vita a New York, proponendo il congelamento degli affitti, l'assistenza all'infanzia universale e un maggiore intervento del governo nel settore privato.

Nonostante l'incombente confronto con Washington, Mamdani ha assunto un tono di sfida. "Allora mi ascolti, presidente Trump", ha detto. "Per arrivare a qualcuno di noi, dovrai passare attraverso tutti noi".