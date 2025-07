Mamorukun ReCurse verrà lanciato per PC e console a settembre

Xbox e il Giappone è sempre stata una storia straziante, ma il fatto è che ci sono stati alcuni anni all'inizio per Xbox 360 in cui è andata abbastanza bene e la console inizialmente ha persino superato la PlayStation 3 per un periodo.

Questo, ovviamente, ha portato all'arrivo di molti giochi giapponesi sulla console, uno dei quali era Mamorukun Curse, un'esclusiva del 2009. Ma è stato lanciato solo in Giappone (nel 2013 è stato lanciato per PlayStation 3, ma solo negli Stati Uniti e a quel punto la PlayStation 4 si stava avvicinando, quindi non a molte persone importava), quindi sospettiamo che molti di voi se lo siano perso completamente. Ma ora abbiamo la possibilità di dare un'occhiata.

Il gioco sarà ripubblicato in tutto il mondo (grazie a TrueAchievements) per PC, PlayStation e Xbox con il nome Mamorukun ReCurse. Questo è un simpatico 'em up con un'ovvia ispirazione bullet hell, e ricorda un po' i classici come il Super Nintendo hit Pocky & Rocky. Dai un'occhiata al trailer qui sotto, Mamorukun ReCurse uscirà il 25 settembre.