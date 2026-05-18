Man O' War: Corsair - Resiste?

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La settimana scorsa, quando abbiamo dato un'occhiata a Warhammer 40.000: Rites of War, abbiamo dato uno sguardo a un gioco che risale davvero a un'epoca passata. In un certo senso, Man O' War: Corsair è piuttosto simile. Segue un'ambientazione che è stata eliminata da Games Workshop, per poi essere riportata anni dopo. Ma Man O' War: Corsair non ci riporta ai giorni esaltanti del gaming degli anni '90. Non è nemmeno vecchio come gli anni 2000. Invece, questo gioco è uscito solo dieci anni fa, nell'aprile del 2016.

Da allora, i giochi sono molto evoluti, e Man O' War: Corsair di Evil Twin Artworks sembra sicuramente un po' più vecchio di quanto sia, ma è il gioco più giovane che abbiamo recensito in queste settimane di classici finora, e uno dei titoli su cui si potrebbe mettere più in dubbio il suo status di classico. Non solo perché è giovane, tra l'altro, ma l'accoglienza è stata piuttosto mista al lancio.

Come molti giochi sotto il marchio Warhammer Classics, non ho giocato a Man O' War: Corsair quando è stato lanciato. Ero impegnato a giocare a Total War: Warhammer invece, o più precisamente ad aspettare un mese che uscisse. Quindi, non posso parlare della qualità di Man O' War: Corsair quando è stato lanciato, ma leggendo le vecchie recensioni sembra un po' altalenante. È un gioco molto unico, questo lo riconosco. Dove di solito ci aspettiamo grandi battaglie combattute sulla terra o nello spazio con Warhammer e Warhammer 40.000, Man O' War: Corsair ci porta sugli alti mari del Vecchio Mondo, offrendoci un gioco di pirati open-world dove siamo abbastanza liberi di fare ciò che vogliamo. Puoi esplorare una storia nella modalità campagna o impostare battaglie personalizzate, un po' come Warhammer: Mark of Chaos.

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Stranamente, direi che Man O' War: Corsair sembra il gioco più datato che abbia giocato finora in questa serie. Sono favorevole a grafica con un fascino più vecchio, ma Man O' War: Corsair non ha necessariamente la nostalgia associata ai giochi davvero vecchi e ai loro aspetti, perché non è così antico. È come qualcuno che sembra 60 anni a 23. Al momento dell'uscita originale, il gioco ha avuto difficoltà con il fatto di essere incompleto, e sebbene sia stato fatto molto lavoro sulla versione di Warhammer Classics, ci sono ancora alcuni problemi persistenti che non sono propri bug ma più che altro carenze dell'esperienza originale. Le animazioni, ad esempio, richiederebbero una revisione completa per essere belle, così come il suono del gioco.

Tuttavia, se vuoi davvero provare un vero e proprio Warhammer unico nel suo genere, Man O' War: Corsair si adatta bene a quella nicchia. Mi fa desiderare che Creative Assembly avesse creato delle battaglie navali davvero belle nella loro serie Total War: Warhammer, perché quando tu e il tuo equipaggio cacciate Skaven e Orchi dalla nave, può essere piuttosto caotico e divertente. È semplicemente molto poco rifinita. Non è un vecchio trucco in cui si trova un po' di fascino, ma ci sono molte cose che rovinano il gameplay, il che è un dispiacere considerando che l'avventura pirata di Warhammer è un'idea così forte sulla carta.

Probabilmente questo è il primo gioco che direi che non regge. Man O' War: Corsair include i suoi DLC e molte correzioni di bug se lo prendi oggi, ma è difficile pensare a chi sia questo gioco a meno che tu non l'abbia già giocato e l'abbia già amato. Se vuoi provare qualcosa di nuovo e davvero unico nel mondo di Warhammer, questo potrebbe soddisfare questa voglia, ma non riesco a immaginare che resti nella tua rotazione di gioco per più di un paio di lunghi pomeriggi passati a navigare in mare aperto. In realtà, se vuoi davvero avere una sorta di sostituto di Black Flag in tempo per il remake, ma non ti interessa rivedere il gioco originale, allora puoi avere il combattimento navale qui, solo con molta meno lucidità e una grafica molto peggiore. Scusa Man O' War: Corsair, hai il tuo fascino, ma per me non è la vita da pirata.

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