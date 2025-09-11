Man of Tomorrow sarà tanto un film di Lex Luthor quanto un film di Superman

Recentemente, è stato rivelato che il DC Universe si espanderà con un sequel di Superman noto come Man of Tomorrow . Il film sarà presentato in anteprima tra due anni, dopo Supergirl e Clayface, che arriveranno nel 2026. Poiché l'annuncio del film è ancora incredibilmente crudo, non abbiamo molto da fare per quanto riguarda le informazioni sulla trama, ma l'immagine allegata alla rivelazione ha fatto sembrare che Lex Luthor giocherà ancora una volta un ruolo significativo.

Ora, come parte di un'apparizione su The Howard Stern Show, il co-boss di DC Studios James Gunn ha fornito alcuni ulteriori dettagli, affermando che Man of Tomorrow riguarderà tanto Superman di David Corenswet quanto Lex Luthor di Nicholas Hoult.

"E' la storia di Lex Luthor e Superman che devono lavorare insieme in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. Ed è più complicato di così. È tanto un film di Lex quanto un film di Superman. Mi riconosco nel personaggio di Lex, purtroppo".

Per quanto riguarda la data in cui possiamo aspettarci Man of Tomorrow di girare, Gunn ha affermato che il film entrerà in produzione nell'aprile 2026, il tutto prima della sua premiere nel luglio 2027.