Manchester City Esports si divide con il suo duo Fortnite

HQ

Manchester City non è particolarmente conosciuta per le sue divisioni di esports e gaming competitive, ma ha giocatori e staff sotto contratto per competere in varie scene videoludiche. Un esempio di questo è Fortnite, o meglio includeva Fortnite, poiché la squadra ha deciso di separarsi dalla coppia che la rappresentava dal 2021.

In un post sul blog è stato rivelato che sia Sebastian "Trippernn" Kjaer che Aidan "Threats" Mong stanno entrambi lasciando la famiglia Man City Esports poiché i loro contratti con la squadra sono giunti al termine.

Non è chiaro cosa significhi questo per il futuro di Man City nel mondo competitivo Fortnite, ma al momento non ha giocatori firmati o staff per la scena, dato che si è recentemente sciolto da altri due individui all'inizio del 2025.