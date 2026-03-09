Manchester City vs. Liverpool è il capofittero dei quarti di finale di FA Cup dopo il sorteggio
Il sorteggio per i quarti di finale di FA Cup è stato effettuato lunedì.
Poco prima del calcio d'inizio della partita West Ham contro Brentford, l'ultima partita rimasta nel quinto turno della FA Cup, fu effettuato il sorteggio per i quarti di finale, con un duello clamoroso che includeva Manchester City contro Liverpool all'Etihad Stadium, e l'Arsenal, vincitore record per 14 volte, in trasferta a Southampton: favorito per vincere la Premier League contro l'ottava squadra in Championship.
Il Chelsea affronterà il Port Vale, la squadra con il ranking più basso rimasto nella competizione, in League One (terza divisione), che domenica ha sconfitto il Sunderland. Infine, il vincitore della partita West Ham United contro Brentford di lunedì affronterà il Leeds United.
Durante gli ottavi di finale ci furono poche sorprese, poiché Wolves, Mansfield Town, Wrexham, Newcastle, Fulham, Sunderland, Norwich City furono eliminati.
Quarti di finale della FA Cup:
- Southampton vs. Arsenal
- Chelsea vs. Port Vale
- Manchester City vs. Liverpool
- West Ham United o Brentford vs. Leeds United
Le date esatte non sono ancora state annunciate, ma le partite si giocheranno nel weekend del 4-5 aprile. Sei entusiasta per la FA Cup di quest'anno? La finale si giocherà allo stadio di Wembley il 16 maggio.