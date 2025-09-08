Manchester City e Premier League risolvono la battaglia legale sugli accordi di sponsorizzazione di Etihad Airways

HQ

Il Manchester City ha rilasciato una dichiarazione che conferma un accordo con la Premier League per quanto riguarda le regole sulle transazioni con parti associate (APT). Queste sono le regole che limitavano la legalità per le squadre di calcio di firmare accordi di sponsorizzazione con società legate alle loro proprietà. In questo caso, Etihad Airways: la squadra di calcio ha firmato un accordo di sponsorizzazione con Etihad Airways ma la Premier League lo ha bloccato, perché ha affermato che l'accordo era superiore al valore di mercato "equo" di tale accordo.

In altre parole, la Premier League ha cercato di bloccare l'accordo tra il Manchester City e la Premier League sospettando che fosse "gonfiato", per garantire una concorrenza di mercato leale tra tutti i club. Hanno seguito le regole stabilite per la prima volta nel dicembre 2021, quando il Fondo per gli investimenti pubblici saudita (PIF) ha rilevato il Newcastle United.

Lo scorso ottobre, un tribunale indipendente si è schierato con il Manchester City, affermando che "alcune parti" delle regole erano discriminatorie. La Premier League ha cambiato le regole e il Manchester City ha intrapreso ancora una volta un'azione legale, ma ora entrambe le parti hanno concordato di chiudere il procedimento e raggiungere un accordo in cui il Manchester City "accetta che le attuali regole APT siano valide e vincolanti".

Ora, il Manchester City ripresenterà una proposta di nuovo accordo di sponsorizzazione con Etihad Airways, conforme alle regole della Premier League, afferma la BBC.

Questo non ha nulla a che vedere con la "causa del secolo" contro il Manchester City, per oltre 100 presunte violazioni delle regole finanziarie, che è ancora in attesa di risoluzione.