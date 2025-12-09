Mandrake è un simulazione di vita rurale ispirato alla storia e al folklore britannico

Desidera i giorni dei drammi d'epoca e della vita prima del trambusto dell'era industriale o digitale? Se sì, lo sviluppatore Failbetter Games potrebbe avere il progetto per te.

Durante la sua apparizione al Wholesome Snack Showcase, il gioco noto come Mandrake è stato nuovamente presentato, considerato un simulazione di vita rurale ispirato alla storia e al folklore britannico. È un titolo descritto come una "narrazione giocosa e reattiva" che utilizza uno "stile artistico pittorico", e tutto questo ambientato in un mondo pieno di "antichi poteri selvaggi, di spiriti inquietanti; di storie profonde e misteri più profondi."

Inutile dire che c'è molto da aspettarsi e, se ti piacciono i titoli di life-sim, sarai contento di sapere che Mandrake uscirà prima su PC tramite Steam (e su Steam Deck ), con piani per versioni console in futuro.