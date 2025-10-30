Mango Protocol rivela il suo prossimoAngie Magica titolo, un ambizioso 'Zeldalike' ambientato nell'universo psicotico dello studio

In questa casa abbiamo sempre ammirato la costruzione di universi in cui diversi giochi sono interconnessi in modo più o meno chiaro. Remedy ha il suo, ma in questo caso siamo più nella sezione indie e parleremo del prolifico Psychotic Universe dello studio spagnolo Mango Protocol, che presto vedrà un nuovo capitolo con Angie Magica.

Tuttavia, Angie Magica si allontana dall'avventura punta e clicca a scorrimento laterale che abbiamo visto nei precedenti giochi dello studio e va molto, molto oltre. È un Zeldalike. Sì, proprio come sembra, e siamo stati in grado di chiacchierare con la co-fondatrice e direttore creativo del gioco dello studio, Mariona Valls, al BCN Game Fest, in un'intervista che puoi guardare con i sottotitoli qui sotto.

"Zeldalike" è una parola grossa, ed è sicuramente una grande attrazione per i giocatori, ma c'è molto di più. "Stiamo facendo in modo che questo gioco sia super influenzato dal franchise di Zelda", ha esordito Valls, "ma ci piace definirlo un'avventura d'azione, un'avventura d'azione gourmet".

Gourmet si riferisce, giustamente, al fatto che in Angie Magica la cottura è una meccanica centrale. "Cucinare è molto importante. Il luogo in cui si svolge la tua avventura è la terra di Penuria, e a Penuria raccoglierai molti ingredienti, incontrerai le persone che vivono a Penuria, sono anche buongustai. Condivideranno con te le loro ricette, e tu potrai raccogliere piccoli adesivi delle ricette, e sì, è una parte fondamentale del gioco".

Ma ovviamente, per collegarlo a qualcosa come Zelda, ci deve essere una certa enfasi sull'esplorazione e un senso di avventura, ad esempio, indagando su dungeon come in A Link to the Past, e c'è anche questo in Angie Magic. A quanto pare devi arrivare all'esplorazione dei dungeon a stomaco pieno. "È molto simile in questo senso", Mariona Valls riconosce. "Avrai questa sezione aperta della mappa, apriremo la mappa in diverse sezioni contemporaneamente, ci saranno tipo tre biomi molto diversi l'uno dall'altro, e avrai questo libero arbitrio per navigare sulla mappa e raccogliere ingredienti, fare alcune missioni secondarie, diventare più forte per arrivare a questo luogo finale dove combatterai un boss, E lì otterrai questo potere magico, perché questa è la storia di una ragazza magica, e questa ragazza magica otterrà poteri magici diversi ogni volta che affronterà un cattivo in un castello che è come un dungeon".

Quindi, dove si inserisce Angie Magica nell'universo psicotico di Mango Protocol? Se sei un veterano dei giochi recenti dello studio, come Agatha Knife, Colossus Down o Clem, potresti averlo già indovinato, ma per ogni evenienza, Mariona spiega:

"Il personaggio principale, Angie, è un cattivo che esiste già in Colossus Down, quindi questo è come l'arco del personaggio, come la costruzione da cattivo del personaggio di Angie, e come è diventata il cattivo che è diventata quando la combatti in Colossus Down, abbiamo avuto, sì, la community ci ha detto che la amano, ha fatto un sacco di fan art, quindi abbiamo pensato che fosse una bella opportunità per spiegare alla comunità chi è e come arriva al punto in cui arriva quando la combatti in Colossus Down".

Al momento non c'è una finestra di rilascio confermata per Angie Magica, ma speriamo che presto lo studio confermerà se possono ottenere un editore che li aiuti a finire il progetto.